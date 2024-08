DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Brenntag hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 gesenkt. Der Chemikalienhändler erwartet das operative EBITA nun in einer Spanne zwischen 1,10 bis 1,20 Milliarden Euro gesehen. Zuvor war das untere Ende der Spanne zwischen 1,23 und 1,43 Milliarden Euro avisiert worden. Die ursprüngliche Prognose basierte auf der Annahme einer anhaltenden Verbesserung der Absatzmengen in Kombination mit einem, gegenüber der ersten Jahreshälfte 2024, leicht verbesserten Rohertrag pro Mengeneinheit in der zweiten Jahreshälfte 2024, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die in den vergangenen Monaten und insbesondere im Monat Juli beobachteten Markttrends und Erwartungen der chemischen Industrie deuteten auf eine anhaltend hohe Wettbewerbsintensität hin, mit einem fortwährenden Druck auf die Verkaufspreise für Industriechemikalien. Daher rechnet die Brenntag SE in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr mit einer Verbesserung des Rohertrags pro Mengeneinheit, sondern eher mit einer stabilen Entwicklung auf Gruppenebene. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen eine etwas geringere sequenzielle Verbesserung der Absatzmengen als ursprünglich angenommen. Brenntag erzielte im zweiten Quartal ein operatives EBITA von 297 (Vorjahr: 332) Millionen Euro.

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

2. QUARTAL 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23 Umsatz 4.176 -2% 4.170 -2% 4.257 Rohertrag 1.028 +1% 1.022 +0,1% 1.021 Operatives EBITDA 386 -6% 372 -9% 410 Operatives EBITA 297 -11% 290 -13% 332 Ergebnis nach Steuern/Dritten 149 -20% 168 -10% 187 Ergebnis je Aktie 1,03 -16% 1,15 -7% 1,23

AUSBLICK UNTERNEHMEN

PORSCHE SE (10:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Halbjahr (Angaben Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1H 1H24 ggVj Zahl 1H23 Ergebnis vor Steuern 2.228 -4% 3 2.314 Ergebnis nach Steuern 2.219 -4% 3 2.308

CANCOM (08:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q24 ggVj Zahl 2Q23 Umsatz 427 +30% 3 329 EBITDA 30 +75% 3 17 EBITDA-Marge 7,1 -- -- 5,3

Weitere Termine:

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 1H

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H(09:00

Analystenkonferenz, 10:30 PK)

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1H

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Arbeitsmarktdaten Juni Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,5% zuvor: 4,4% - DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen August PROGNOSE: 29,0 Punkte zuvor: 41,8 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -75,0 Punkte zuvor: -68,9 Punkte" - US 14:30 Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 17.832,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 5.380,75 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 18.702,50 +0,3% Nikkei-225 35.991,90 +2,8% Schanghai-Composite 2.856,39 -0,1% Hang-Seng-Index 17.150,41 +0,2% +/- Ticks Bund -Future 134,52 -6 Stand +/- Montag: INDEX Schluss +/- DAX 17.726,47 +0,0% DAX-Future 17.785,00 -0,3% XDAX 17.715,51 -0,3% MDAX 24.152,88 -0,4% TecDAX 3.260,58 -0,3% EuroStoxx50 4.671,88 -0,1% Stoxx50 4.344,22 -0,2% Dow-Jones 39.357,01 -0,4% S&P-500-Index 5.344,39 +0,0% Nasdaq-Comp. 16.780,61 +0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,58 +5

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem zurückhaltenden Geschäft rechnen Händler am Dienstag. Die Märkte schauen bereits mit Spannung auf die US-Verbraucherpreise, die am Mittwoch vorgelegt werden. Sie gelten als Indikator für die künftige Zinspolitik der US-Notenbank. Einen Vorgeschmack darauf gibt es bereits am Nachmittag mit den US-Erzeugerpreisen für Juli. In Deutschland steht der ZEW-Index an. Er gilt als Vorlauf für den Ifo-Index. Weil Deutschland bei den Wachstumsdaten nach hinten durchgereicht wird, sind die Erwartungen gering. Volkswirte rechnen mit einer weiteren Verschlechterung der Erwartungskomponente auf einen Wert von 29,0 nach 41,8 Punkten zuvor. Geopolitisch bleibt die Lage gespannt angesichts des weiter befürchteten Militärschlags des Iran gegen Israel. Die Ölpreise waren am Montag deutlich gestiegen. Von der Berichtssaison kommen überwiegend Zahlen aus der zweiten und dritten Reihe.

Rückblick: Behauptet - Der Kurseinbruch vom Montag der Vorwoche scheint zwar gut abgeschüttelt zu sein, die Märrkte behielten aber eine vorsichtige Grundhaltung bei. Der Ölsektor führte mit Aufschlägen von 0,6 Prozent die Gewinnerliste in Europa an gemeinsam mit Rohstoffwerten. In London stiegen BT Group um 8,4 Prozent. Treiber war, dass die indische Bharti Global mit 24,5 Prozent bei den Briten einsteigt durch die Übernahme des Anteils von Altice an BT. BT gewinne damit einen Ankeraktionär, zugleich sei die Gefahr eines Aktienüberhangs aus dem Markt, hieß es. Eutelsat verteuerten sich um 2,2 Prozent. Der Satellitenbetreiber verhandelt mit dem Investmentfonds EQT über die Ausgliederung und den Teilverkauf seiner Bodeninfrastruktur.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Behauptet - Um 5,2 Prozent nach oben ging es für Hannover Rück nach laut Analysten stark ausgefallenen Quartalszahlen. Thyssenkrupp gaben um 1,6 Prozent nach. Die Aufsichtsratssitzung am Freitag hatten keinen Befreiungsschlag gebracht, die künftige Finanzierung der Stahltochter Thyssenkrupp Steel ist weiter nicht geklärt. Damit bleibt die Zukunft des Stahlgeschäfts unklar. Salzgitter büßten 1,2 Prozent ein. Das Unternehmen hatte seinen Jahresausblick bestätigt, den es im Juli gesenkt hatte. Außerdem tritt der Stahlhersteller bei Kosten und Investitionen auf die Bremse. Hypoport (+4,7%) legte finale Halbjahreszahlen vor. "Wir sehen die ersten positiven Auswirkungen der Markterholung in der privaten Immobilienfinanzierung in unseren Umsätzen", sagte Konzernchef Ronald Slabke.

XETRA-NACHBÖRSE

Brenntag wurden nach der Gewinnwarnung (vgl. Tagesthema) bei Lang & SChwarz rund 6 Prozent tiefer gesehen.

USA - AKTIEN

Wenig verändert - Die Anleger warteten auf wichtige Preisdaten im Laufe der Woche, die weitere Hinweise über den Zustand der US-Konjunktur geben dürften und auch die zu erwartenden Zinssenkungen. Das Hauptaugenmerk im Wochenverlauf dürfte auf den Verbraucherpreisen für Juli am Mittwoch liegen. Bereits am Dienstag werden die Erzeugerpreise für Juli veröffentlicht und am Donnerstag folgen die Einzelhandelsumsätze, ebenfalls für Juli. Anzeichen einer Konjunkturabschwächung oder einer nicht ausreichend gesunkenen Inflation könnten die Aktienmärkte wieder ins Trudeln bringen, hieß es. Für Starbucks ging es 2,6 Prozent nach oben, nachdem ein weiterer aktivistischer Investor eingestiegen ist. Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen berichtete, möchte der Hedgefonds Starboard Value, dass das Unternehmen Maßnahmen ergreift, um den Aktienkurs zu steigern.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,01 -4,4 4,05 -41,0 5 Jahre 3,75 -5,3 3,80 -25,5 7 Jahre 3,79 -4,9 3,84 -17,7 10 Jahre 3,91 -3,7 3,94 2,5 30 Jahre 4,20 -2,3 4,22 23,1

Die Renditen gaben nach zwischenzeitlichem leichten Anstieg erneut nach. Hier dürften die anstehenden US-Konjunkturdaten die nächsten stärkere Impulse Impulse setzen, hieß es.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:21 % YTD EUR/USD 1,0939 +0,1% 1,0932 1,0936 -1,0% EUR/JPY 161,63 +0,4% 160,91 161,50 +3,9% EUR/CHF 0,9488 +0,3% 0,9458 0,9488 +2,3% EUR/GBP 0,8560 -0,0% 0,8562 0,8553 -1,3% USD/JPY 147,70 +0,4% 147,19 147,67 +4,8% GBP/USD 1,2781 +0,1% 1,2766 1,2788 +0,5% USD/CNH 7,1792 +0,0% 7,1781 7,1818 +0,8% Bitcoin BTC/USD 59.288,70 +0,5% 58.990,80 60.337,10 +36,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar trat auf der Stelle. Seit dem schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht Anfang August habe er nur moderat an Wert verloren, weil der Devisenmarkt das Risiko einer US-Rezession zwar einpreise, aber nicht übermäßig, hieß es von der Commerzbank.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,52 80,06 -0,7% -0,54 +11,5% Brent/ICE 81,67 82,3 -0,8% -0,63 +8,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen um bis zu 3,6 Prozent und setzten damit ihre Aufwärtstendenz fort. Marktteilnehmer verwiesen auf die anhaltenden geopolitischen Spannungen vor allem im Nahen Osten, aber auch die ENtwicklung zwischen der RUssland und der Ukraine. Dass die Opec in ihrem Monatsbericht die Prognosen für das Wachstum der Ölnachfrage im laufenden und kommenden Jahr leicht nach unten nahm, störte nicht.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.460,35 2.468,83 -0,3% -8,48 +19,3% Silber (Spot) 27,69 28,03 -1,2% -0,33 +16,5% Platin (Spot) 938,30 941,50 -0,3% -3,20 -5,4% Kupfer-Future 4,04 4,07 -0,7% -0,03 +2,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte nach seiner jüngsten Schwächephase deutlicher zu. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,6 Prozent auf 2.471 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

BILFINGER

ist im zweiten Quartal weiter profitabel gewachsen und hat dabei die Analystenerwartungen übertroffen. Die Jahresprognose wurde bestätigt. 2024 plant Bilfinger inklusive Stork weiter mit einem Umsatz zwischen 4,8 und 5,2 Milliarden Euro, einer Ergebnismarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 4,8 bis 5,2 Prozent und einem freien Cashflow zwischen 100 und 140 Millionen Euro. Stork wird seit Anfang April in den Konzernabschluss einbezogen.

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnisje Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23 Umsatz 1.304 +16% 1.270 +13% 1.120 EBITA 70 +61% 59 +37% 43 EBITA-Marge 5,4 -- 4,7 -- 3,9 Konzernergebnis 48 +62% 37 +23% 30 Ergebnis je Aktie 1,28 +62% 0,97 +23% 0,79

FRAPORT

Der Flughafen Frankfurt hat im Juli einen nur leichten Anstieg der Passagierzahlen verzeichnet. Das Fluggastaufkommen stieg um 0,5 Prozent auf rund 6,0 Millionen. Die Auslastung der Flugzeuge erreichte mit 86,1 Prozent einen neuen Bestwert, der 0,2 Prozentpunkte über dem bisherigen Rekord von August 2015 lag. Von den Passagierzahlen 2019 lag der aktuelle Monatswert noch etwa 12,7 Prozent entfernt. Das Frachtvolumen wuchs um 5,0 Prozent zum Vergleichsmonat 2023 auf 172.741 Tonnen.

HELLOFRESH

hat auch im zweiten Quartal operativ deutlich weniger verdient als im Vorjahr, bei marginal steigenden Umsätzen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Kochboxenversender und will ein bereinigtes EBITDA in der Spanne 350 bis 400 Millionen Euro erreichen. Das Umsatzwachstum 2024 sieht Hellofresh weiter währungsbereinigt bei 2 bis 8 Prozent.

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23 Umsatz 1.951 +2% 1.965 +2% 1.918 EBITDA bereinigt 146 -24% 123 -36% 192 EBITDA-Marge bereinigt 7,5 -- 6,3 -- 10,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten 9,1 -86% 25 -63% 67 Ergebnis je Aktie 0,05 -87% 0,16 -59% 0,39

TAG IMMOBILIEN

hat die operative Gewinnkennziffern im ersten Halbjahr verglichen mit dem Vorjahr nahezu stabil gehalten bis leicht gesteigert. Dabei profitierte das Wohnimmobilienunternehmen von der marginalen Steigerung bei der Netto-Ist-Miete sowie von einem weniger negativen Bewertungsergebnis des Immobilienportfolios als im Vorjahr. Auch stiegen die Verkaufserlöse im polnischen Portfolio. Für die Ziele im Gesamtjahr sieht sich TAG auf Kurs. Am Jahresende will TAG weiterhin einen FFO I zwischen 170 und 174 Millionen Euro erreichen sowie einen FFO II zwischen 217 und 223 Millionen.

Nachfolgend die Halbjahreszahlen (in Millionen Euro, FFO je Aktie in Euro):

1H 1H24 ggVj 1H23 Netto-Ist-Miete 178 +2% 174 EBITDA bereinigt 159 +3% 155 Ergebnis nach Steuern -7,1 -- -305 Ergebnis nach Steuern/Dritten -58 -- -330 Ergebnis je Aktie unverwässert -0,34 -- -1,93 FFO I 88,1 -1% 89,1 FFO I je Aktie 0,50 -2% 0,51

RENK

Finanzvorstand Christian Schulz legt sein Amt mit Wirkung Ende vorzeitig September nieder - aus persönlichen Gründen. Zu seiner Nachfolgerin als Vorständin für Finanzen und IT wurde Anja Mänz-Siebje berufen. Sie ist derzeit Leiterin Corporate Finance und CFO der Renk GmbH.

