The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.08.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.08.2024
ISIN Name
AU3FN0048187 WESTPAC BKG 19/24 FLR MTN
DE000A3E5Q36 DS INVESTOR ANL 21/24
DE000LB1QAT7 LBBW STUFENZINS 18/24
AU3CB0263275 WESTPAC BKG 19/24 MTN
XS1663477187 WESTPAC BKG 17/29 FLR MTN
US30231GBC50 EXXON MOBIL 19/24
DE000DJ9AGQ9 DZ BANK IS.A2512
DE000HLB52F5 LB.HESS.THR.CARRARA11E/23
DE000HLB54K1 LB.HESS.THR.CARRARA02E/24
DE000SLB1507 LDSBK.SAAR PF.R.150
DE000NLB2MQ4 NORDLB IS. 16/24
DE000HLB50E2 LB.HESS.THR.CARRARA08K/23
DE000DW6C7H4 DZ BANK IS.A2172
AU000000BTG8 BERONI GROUP LTD
DE000NLB27S8 NORDLB FESTZINSANL.18/19
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.08.2024
ISIN Name
AU3FN0048187 WESTPAC BKG 19/24 FLR MTN
DE000A3E5Q36 DS INVESTOR ANL 21/24
DE000LB1QAT7 LBBW STUFENZINS 18/24
AU3CB0263275 WESTPAC BKG 19/24 MTN
XS1663477187 WESTPAC BKG 17/29 FLR MTN
US30231GBC50 EXXON MOBIL 19/24
DE000DJ9AGQ9 DZ BANK IS.A2512
DE000HLB52F5 LB.HESS.THR.CARRARA11E/23
DE000HLB54K1 LB.HESS.THR.CARRARA02E/24
DE000SLB1507 LDSBK.SAAR PF.R.150
DE000NLB2MQ4 NORDLB IS. 16/24
DE000HLB50E2 LB.HESS.THR.CARRARA08K/23
DE000DW6C7H4 DZ BANK IS.A2172
AU000000BTG8 BERONI GROUP LTD
DE000NLB27S8 NORDLB FESTZINSANL.18/19