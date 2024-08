The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.08.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.08.2024ISIN NameAU3FN0048187 WESTPAC BKG 19/24 FLR MTNDE000A3E5Q36 DS INVESTOR ANL 21/24DE000LB1QAT7 LBBW STUFENZINS 18/24AU3CB0263275 WESTPAC BKG 19/24 MTNXS1663477187 WESTPAC BKG 17/29 FLR MTNUS30231GBC50 EXXON MOBIL 19/24DE000DJ9AGQ9 DZ BANK IS.A2512DE000HLB52F5 LB.HESS.THR.CARRARA11E/23DE000HLB54K1 LB.HESS.THR.CARRARA02E/24DE000SLB1507 LDSBK.SAAR PF.R.150DE000NLB2MQ4 NORDLB IS. 16/24DE000HLB50E2 LB.HESS.THR.CARRARA08K/23DE000DW6C7H4 DZ BANK IS.A2172AU000000BTG8 BERONI GROUP LTDDE000NLB27S8 NORDLB FESTZINSANL.18/19