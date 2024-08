BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharmaunternehmen Medios hat im ersten Halbjahr Umsatz und operatives Ergebnis verbessert. Dabei profitierte das Unternehmen von guten Geschäften im Bereich Arzneimittelversorgung. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 6,3 Prozent auf 907,3 Millionen Euro, wie Medios am Dienstag in Berlin mitteilte. Das um verschiedene Effekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 7,3 Prozent auf rund 31 Millionen Euro. Nach Steuern verblieb indes mit 6,4 Millionen Euro rund 31 Prozent weniger. Hier belastete unter anderem ein deutlich schlechteres Finanzergebnis.

Seine Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen und geht weiter von einem Umsatz von 1,9 Milliarden bis 2,1 Milliarden Euro sowie einem bereinigten Ebitda von 82 Millionen bis 91 Millionen Euro aus. Medios ist seit Mitte Juli im Kleinwertesegment SDax notiert und auf Individualmedizin spezialisiert./nas/stk