HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess nach endgültigen Quartalszahlen von 33 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten die bereits bekannte, starke operative Gewinnentwicklung bestätigt, schrieb Analyst Andres Castanos-Mollor in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Chemiekonzern auch betont, dass er angesichts des schwächeren Konjunkturfeldes weiterhin eine schwache Nachfrage verzeichne. Das Unternehmen habe zudem bestätigt, dass das dritte und vierte Quartal im Vergleich zum zweiten Quartal schwächer ausfallen werden./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2024 / 19:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405