NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag auf "Hold" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Analyst Chris Counihan rechnet nach der Vorlage von Quartalszahlen und der Senkung des Jahresziels für das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) des Chemikalienhändlers mit Druck auf den Aktienkurs. Dabei habe das bereinigte Ebita im zweiten Quartal sowohl seine als auch die Konsensschätzung leicht übertroffen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auf Ebene der einzelnen Sparten habe zwar der Bereich Essentials die Erwartungen übertroffen, doch Specialties habe enttäuscht. Brenntag erwarte eine langsamere Mengenerholung als bisher. Zugleich sei der Handel im Juli weiter herausfordernd gewesen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2024 / 01:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2024 / 01:26 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1DAHH0