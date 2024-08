In der vergangenen Woche haben die Anleger schon fast panisch den Verkaufsknopf am Aktienmarkt gedrückt. Neben schwächeren Konjunkturdaten aus den USA überraschte die Bank of Japan mit einer Anhebung des Leitzinses auf 0,25 Basispunkte. Was sich als nicht viel anhört, stellt bei näherer Betrachtung ein sehr starkes Signal dar. Immerhin hatte die japanische Notenbank seit der Finanzkrise im Jahr 2008 den Leitzins auf null gehalten. Damit konnten sich Anleger in Japan verschulden und dieses Geld an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...