Der DAX hat sich zu Wochenbeginn kaum bewegt und dürfte auch am Dienstag in der Warteschleife hängen. Spannung versprechen aber die laufende Berichtssaison sowie die anstehenden Erzeugerpreise in den USA. Dann könnte die 18.000er-Marke wieder in den Fokus rücken. Auf Unternehmensseite richtet sich der Blick auf Bilfinger, Brenntag, Cancom, HelloFresh, Renk und TAG Immobilien.

