Das klingt nach Rettung: Varta hat vor wenigen Tagen beim Amtsgericht Stuttgart ein StaRUG-Verfahren eingeleitet, um eine mögliche Insolvenz abzuwenden. Die Aktie brach daraufhin ein, erholte sich jedoch in den letzten Tagen rapide. Für investierte und nicht investierte Anleger ergeben sich daraus verschiedene Handlungsoptionen.Varta-Aktien zählen zu den großen Gewinnern dieser Woche. Am Montag ging die Aktie mit einem Plus von über 40 Prozent in den Feierabend. Auch am Dienstag setzt sich die Erholung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...