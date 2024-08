Der 15-tägige Taiwan-Pavillon der Kulturolympiade in Paris ging am 10. August zu Ende und feierte den historischen Erfolg des taiwanesischen Boxers Lin Yu-ting (???). Lin gewann Taiwans erste olympische Goldmedaille im Boxen in der 57-Kilogramm-Gewichtsklasse der Frauen.

Nymphia Wind, taiwanesische Drag Queen und Siegerin von RuPauls Drag Race, war überwältigt, als Lins Foto und die Meldung ihrer Goldmedaille auf dem LED-Bildschirm erschienen (Foto: Business Wire)

Der vom taiwanesischen Kulturministerium (MOC) organisierte Pavillon im Parc de la Villette wurde am 27. Juli eröffnet. 24 Gruppen mit insgesamt 120 darstellenden Künstlern repräsentierten Taiwans "Freiheit, Demokratie und Vielfalt" durch Musik, Oper, Tanz und visuelle Performances.

Der Höhepunkt der Abschlussveranstaltung war die Bekanntgabe des olympischen Sieges von Lin. Nymphia Wind, eine taiwanesische Drag Queen und Siegerin von RuPauls Drag Race, war überwältigt, als Lins Foto und die Meldung ihrer Goldmedaille auf dem LED-Bildschirm erschienen. Unter Jubel und Applaus würdigte Nymphia Lins Leistung und sprach allen taiwanesischen Athleten, die in Paris antreten, ihren Dank aus.

Die stellvertretende Kulturministerin Sue Wang (???) wandte sich an die Zuhörer und bedankte sich für die "Reise" des Pavillons, die von "Überraschungen, Tränen, Freude, Freundschaft, Dankbarkeit, Stolz und Zuneigung" geprägt war. Wang bekräftigte die Entschlossenheit Taiwans, Mitglied der internationalen Gemeinschaft zu sein auch wenn es aufgrund des Drucks aus China unter dem Namen "Chinesisch Taipeh" antreten musste.

Der Repräsentant Taiwans in Frankreich, François Wu (???), dankte ebenfalls allen Beteiligten und betonte: "Dieser Abend ist kein Abschied. Wir werden uns wiedersehen." Er würdigte den Einsatz aller, die zum Erfolg des Pavillons beigetragen haben.

Das Programm des Pavillons bot 57 Darbietungen, die die lebendige kulturelle Identität Taiwans und seine Bestrebungen auf der Weltbühne widerspiegelten. Insgesamt war der Pavillon ein eindrucksvolles Schaufenster für Taiwans Kultur und internationale Präsenz.

