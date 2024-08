© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa



Thyssenkrupp Nucera hat vor einer schwächeren Wasserstoff-Marktlage gewarnt, da sich Käufer angesichts der Unsicherheiten zurückhalten würden. Die Aktie hat 2024 bereits mehr als die Hälfte an Wert verloren!Die Wasserstoffsparte von Thyssenkrupp, Nucera, hat erneut auf die Herausforderungen im sich entwickelnden Markt für grünen Wasserstoff hingewiesen. Trotz eines leichten Wachstums in den Auftragseingängen bleibt die allgemeine Unsicherheit ein signifikanter Hemmschuh für die Branche. Das Unternehmen betonte am frühen Dienstag, dass offene regulatorische Fragen und eine schleppende Vergabe von Fördermitteln wesentliche Gründe für die Verzögerung von Investitionsentscheidungen potenzieller …