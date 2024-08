DJ Waldbrände zwingen zu Evakuierungen in Athen

Von Gareth Vipers

ATHEN (Dow Jones)--In der griechischen Hauptstadt Athen müssen Einwohner ihre Häuser wegen eines großen Waldbrands verlassen. "Es handelt sich um ein extrem gefährliches Feuer, das wir seit über 20 Stunden unter dramatischen Bedingungen bekämpfen, da der Wind sehr stark ist und die Trockenheit anhält", sagte Vassilis Kikilias, Griechenlands Minister für Klimakrise und politischen Schutz, in einer Erklärung.

Die Einwohner in und um Athen beeilen sich, ihre Autos einzupacken und ihre Tiere zu sichern. Lokale Fernsehsender zeigten verbranntes Buschland und riesige Flammen, die sich durch hochentzündliche Kiefernwälder fressen. Athener, die mit dem staatlichen Sender ERT sprachen, berichteten von einem starken Rauchgeruch in der Stadt, während Aufnahmen zeigten, wie riesige Wolken den Himmel im Nordosten füllten.

Die Brände ereignen sich mitten in der Hauptreisezeit, in der Ausländer und Einheimische gleichermaßen auf die griechischen Inseln reisen. Mehrere Vororte im Nordosten Athens wurden am Montag evakuiert, wie die Behörden mitteilten. Im Vorort Penteli wurden das Kinderkrankenhaus und ein Militärkrankenhaus evakuiert, als sich dichter Rauch dem Stadtrand näherte. Ein weiteres Krankenhaus im Vorort Melissia wurde ebenfalls evakuiert.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2024 03:05 ET (07:05 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.