Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine abwartende Haltung prägte den Wochenbeginn, denn letztlich gab es auf der Datenseite keine wesentlichen Einflüsse und auch Notenbankkommentare sind Maneglware, so die Analysten der Helaba.Ungeachtet dessen setze sich die Erwartungskonsolidierung fort. Vor Wochenfrist sei in den USA per September eine Reduzierung der Leitzinsen um 50 Basispunkte vollständig eskomptiert gewesen. Nun sei die Wahrscheinlichkeit eines großen Schrittes auf nur noch rund 50% eingepreist. Dass es aber zu einer zinspolitischen Lockerung komme, stehe weitgehend außer Frage. In der Summe würden marktseitig Zinssenkungen um 100 Basispunkte bis Ende des Jahres erwartet. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Wachstumsperspektive in den USA und den vorsichtigen FOMC-Kommentaren erscheine dies weiterhin ambitioniert. Bezüglich der EZB seien zwei bis drei Zinssenkungen bis zum Jahresende eskomptiert. ...

