Hannover (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt fehlte es an Impulsen, so die Analysten der Nord LB.Weder in der Eurozone noch in den USA seien wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht worden. Bunds hätten leicht nachgegeben, US-Treasuries hätten dagegen leicht zugelegt.Heute werde von den Anlegern v.a. auf die Zahlen zu den Stimmungsindikatoren des ZEW aus Mannheim zu achten sein. Diese Daten seien auch aufgrund ihres frühen Veröffentlichungstermins - es würden schließlich bereits Angaben für den August veröffentlicht - von potenziell sehr hoher Bedeutung. Die Zahlen würden genauer zeigen, wie skeptisch die Finanzmarktteilnehmer in Deutschland auf die Wirtschaftslage und auf die Aussichten blicken würden. ...

