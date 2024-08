© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Es war ein wilder Ritt in der vergangenen Woche und die Erholung der Märkte zum Ende der Woche macht Hoffnung. Aber Vorsicht! Laut Top-Strategen der Wall Street sind wir noch nicht über den Berg.Steigende Rezessionsrisiken in den USA und die rasche Auflösung von Yen-Carry-Trades haben die Aktien vergangene Woche auf Talfahrt geschickt. Am Freitag beendete der S&P 500 die Woche aber mit dem besten zweitägigen Anstieg des Jahres. An der Wall Street ist man sich aber sicher, dass die Marktvolatilität noch nicht vorbei ist. "Die Turbulenzen werden wahrscheinlich bis September oder Oktober anhalten, also bis zu den Wahlen im November", sagte Anlagestratege Ed Yardeni gegenüber Yahoo Finance. Und …