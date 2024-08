DJ PTA-News: Nexus AG: Starke Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2024

Donaueschingen (pta/13.08.2024/09:27) - 13. August 2024: Die Nexus AG - einer der europaweit führenden Anbieter von Softwarelösungen im Gesundheitswesen - konnte in den ersten sechs Monaten 2024 den Umsatz um rund 14 % und das EBIT um rund 18 % steigern. Die kontinuierlich positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung der letzten Jahre konnte damit erneut fortgesetzt werden.

In den ersten sechs Monaten 2024 hat sich der Umsatz von TEUR 111.842 auf TEUR 127.665 (+14,2 %) erhöht. Der Anteil des internationalen Geschäftes am Gesamtumsatz betrug 44,1 % (6M-2023: 47,9 %) und erreichte TEUR 56.233 nach TEUR 53.516 (6M-2023).

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) stieg um 15,0 % auf TEUR 16.935 (6M-2023: 14.729), der Konzernüberschuss um 15,4 % auf TEUR 12.382 (6M-2023: TEUR 10.734). Das EBIT erhöhte sich sehr stark um 18,2 % von TEUR 13.888 (6M-2023) auf TEUR 16.410, das EBITDA um 14,2 % auf TEUR 25.448 (6M-2023: TEUR 22.276). Der operative Cashflow erhöhte sich um 8,5 % auf TEUR 27.611 (6M-2023: TEUR 25.460).

Zum 30.06.2024 standen liquide Mittel in Höhe von TEUR 108.034 (31.12.2023: TEUR 97.434) zur Verfügung.

Ohne die im zweiten Halbjahr 2023 akquirierten Unternehmen hätte der Umsatzanstieg bei 9,4 % und der EBIT-Anstieg bei 20,9 % gelegen. Für die Integration erworbener Unternehmen wurde im ersten Halbjahr 2024 TEUR 1.508 aufgewendet, die im Ergebnis verarbeitet wurden.

Die Nexus AG verfügt zum 30.06.2024 über ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 262.210 (31.12.2023: TEUR 258.582). Die Eigenkapitalquote beläuft sich somit auf 61,9 % (31.12.2023: 62,8 %).

Damit zeigt die Nexus AG eine nachhaltig gesunde Bilanz und verfügt über ausreichend Kapital zur weiteren Finanzierung der europäischen Wachstumsstrategie.

Donaueschingen, 13.08.2024

Der Vorstand

Aussender: Nexus AG Adresse: Irmastraße 1, 78166 Donaueschingen Land: Deutschland Ansprechpartner: Hannes Wehinger Tel.: +49 771 22960-260 E-Mail: ir@nexus-ag.de Website: www.nexus-ag.de

ISIN(s): DE0005220909 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

