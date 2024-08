Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Expansion

Starker Player im Markt für nachhaltige Verpackungslösungen: VR Equitypartner-Portfoliounternehmen KTP fusioniert mit belgischer conTeyor-Gruppe Frankfurt am Main / Bous / Merelbeke, 13. August 2024. KTP Kunststoff Palettentechnik (Portfoliounternehmen der Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner) und conTeyor International (mehrheitlich gehalten vom niederländischen Investor Gilde Equity Management), formen durch Zusammenschluss einen neuen Marktführer im Verpackungsbereich. Die Gruppe kombiniert KTPs Expertise als führender Spezialist für wiederverwendbare, faltbare Träger- und Behältersysteme aus Kunststoff mit conTeyors Know-how im Bereich Innenverpackungslösungen aus Textil. Gemeinsam wird die Gruppe mit rund 1.000 Mitarbeitern einen weltweiten Umsatz von ca. EUR 200 Mio. generieren. Die Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung steht, soll dieses Jahr abgeschlossen werden. Die KTP Kunststoff Palettentechnik GmbH wurde 1988 gegründet und ist Pionier in der Entwicklung und Herstellung nachhaltiger und innovativer Mehrwegverpackungen aus Kunststoff. Die faltbaren Behälter und Großladungsträger bestehen zu 80 % aus Recyclingmaterial und sparen durch Volumenreduktion signifikant Platz bei der Rücksendung ein. Aus dem Saarland beliefert KTP weltweit Kunden mit der Vision, die Logistik durch CO2-Einsparung grüner zu machen. VR Equitypartner hatte Ende 2011 eine Minderheitsbeteiligung an KTP erworben und seitdem den Familienunternehmer und das weitere Management bei der starken Expansion unterstützt. Neben einer Branchendiversifikation der Kundenstruktur und der fortlaufenden Produktinnovation entstand im saarländischen Lisdorf ein neuer Produktionsstandort, mit dem das Unternehmen in der Lage war, das hohe Wachstum und tiefere Wertschöpfung in der Produktion abzubilden. 2022/23 erfolgte zudem die Übernahme des slowenischen Innenverpackungsspezialisten K2 PAK. conTeyor, gegründet 1995 in der Nähe von Gent, ist ein internationaler Anbieter im Bereich Entwicklung und Herstellung von maßgeschneiderten Verpackungslösungen aus Textil und Stahl für kratz- und beschädigungsempfindliche Teile. Das Unternehmen ist führend in innovativen und nachhaltigen Verpackungen für die Automobilbranche. Zu den Kunden zählen insbesondere Automobilhersteller, Haushaltsgeräte- und Elektronikproduzenten. Um maximalen Schutz bei minimalem Platzbedarf zu erreichen, nutzt conTeyor fortschrittliche 3D-Design- und Konstruktionsmethoden, unterstützt durch eigene Software. conTeyors Produktionsstandorte befinden sich in Europa und Nordamerika. Erklärtes Ziel conTeyors ist es, durch innovative Verpackungen den CO2-Ausstoß signifikant zu reduzieren und ESG-Vorreiter in seinem Bereich zu werden. Seit 2018 ist Gilde, eine führende Investmentgesellschaft aus Benelux, an conTeyor beteiligt. Im Zuge der Transaktion zieht sich die KTP-Gründer-Familie Wintrich aus dem Gesellschafterkreis und dem Management zurück, wobei der bisherige CEO Andreas Wintrich der neuen Gruppe weiterhin beratend zur Seite steht. Die KTP-Gesellschafter VR Equitypartner und Wagner Holding bleiben an der Gruppe signifikant beteiligt. Das Management bilden die beiden conTeyor-Geschäftsführer Orm Verberne (CEO) und Tim van Londersele (CFO) sowie der KTP-Geschäftsführer Martin Hentschel (COO). Als Hauptsitz der Gruppe fungiert der derzeitige KTP-Standort in Bous (Saarland). Orm Verberne, CEO von conTeyor und der künftigen Gruppe, sagt: "Wir freuen uns, ein neues Kapitel in der Geschichte beider Unternehmen aufzuschlagen. Ein gemeinsamer Marktauftritt und die Kombination unseres Know-hows ist das Beste aus zwei Welten und macht uns zu einem echten House of Competence. Nachhaltigkeit liegt in der DNA von KTP und conTeyor. Wir helfen unseren Kunden, Kosten zu senken und den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, indem wir Mehrwegverpackungen und Lagerlösungen mit hoher Haltbarkeit entwickeln. Die Kombination aus standardisierten Behältern und maßgeschneiderten Inlays ist der Weg in eine nachhaltigere Welt." Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VR Equitypartner, ergänzt: "Die Geschäftsmodelle und die Marktabdeckung von KTP und conTeyor sind stark komplementär - unsere KTP steht für faltbare Behälterlösungen und Ladungsträger aus Kunststoff, während conTeyor individualisierte Innenverpackungslösungen aus Textil anbietet. Eine potentialträchtige Kombination, die von den starken Trends zur nachhaltigeren Logistik und kundenindividuellen Packaginglösungen profitiert. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit den Mitarbeitern von KTP und conTeyor sowie unseren Partnern Wagner und Gilde. Großer Dank gebührt neben den Mitarbeitern insbesondere Christel, Andreas und Horst Wintrich sowie Martin Hentschel, die durch ihr unermüdliches Engagement KTP zu einer einzigartigen Erfolgsgeschichte gemacht haben." Andreas Wintrich, Geschäftsführer der KTP, sagt: "Wir haben als Familie und Geschäftsleitung die KTP zusammen mit unseren langjährigen Partnern, VREP und Wagner, zu einem starken und erfolgreichen Innovationsführer entwickelt. Nachhaltigkeit, Kunden- und Mitarbeiterorientierung stehen bei uns im Vordergrund. Der Zusammenschluss mit conTeyor ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Unternehmens und der richtige Zeitpunkt, den Stab an eine neue Führungsgeneration zu übergeben. Meine Familie und ich freuen uns darüber, dass die Erfolgsgeschichte von KTP weitergehen wird."

