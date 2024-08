Die Märkte haben sich zuletzt volatil gezeigt, sich aber in den vergangenen Tagen etwas beruhigt. Doch laut Meinung der Bank of America und dieses Analysten könnte bereits am Mittwoch die Angst an die Märkte zurückkehren und für weitere starke Schwankungen sorgen. Das steckt dahinter. Die Börse hat sich zuletzt volatil, ja fast schon irrational, gezeigt. Doch laut dem Experten und Analysten Ohsung Kwon von der Bank of America könnte sich diese Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...