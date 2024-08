LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag etwas nachgegeben. Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach den zuletzt deutlichen Kursaufschlägen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Vormittag 81,93 US-Dollar. Das waren 40 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September fiel um 38 Cent auf 79,68 Dollar.

Die Ölpreise waren zuvor fünf Tage in Folge gestiegen. Die Spannungen im ölreichen Nahen Osten sorgten für Verunsicherung und stützten die Preise. Nach Einschätzung Israels und der USA könnte der schon seit Tagen befürchtete Vergeltungsschlag des Irans und seiner Verbündeten gegen Israel nun kurz bevorstehen.

Die USA teilten die Einschätzung der israelischen Stellen, dass es "in dieser Woche" dazu kommen könnte, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby. Die Ölpreise haben also weiteres Aufwärtspotenzial, falls die diplomatischen Bemühungen nicht fruchten sollten.

Tendenziell gedämpft wird die Preisentwicklung durch das schwache Wachstum der Weltwirtschaft. Dies dämpft die Nachfrage nach Rohöl. So hat das Ölförderkartell Opec am Montag seine Prognose für die Ölnachfrage für dieses und das kommende Jahr gesenkt./jsl/mis