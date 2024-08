Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication ag

Unternehmen: ecotel communication ag ISIN: DE0005854343



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 13.08.2024

Kursziel: EUR 38,70 (bislang: EUR 40,50) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Deutlich besserer Umsatzmix in H2/2024e erwartet



Während das erste Halbjahr 2024 noch von der Umsetzung der kürzlich akquirierten Großkundenaufträge belastet war, sind für die zweite Jahreshälfte deutliche Umsatzsteigerungen im hochmargigen Segment Geschäftskunden zu erwarten. Wir errechnen ein Kursziel von EUR 38,70 (bislang EUR 40,50) und bestätigen, angesichts eines auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurssteigerungspotenzial im Base-Case-Szenario (ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich vereinnahmten Dividenden) von 193,2%, unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication AG.

Im ersten Halbjahr 2024 erwirtschaftete ecotel Konzernumsätze in Höhe von EUR 56,8 Mio. (Vj. EUR 51,6 Mio., +10,4% YoY). Weil dieses Wachstum im Wesentlichen im niedrigmargigen und schwer planbaren Geschäftsbereich Wholesale generiert wurde und im Vorjahresergebnis überdies Erträge aus der Übertragung von Internetressourcen in Höhe von EUR 1,4 Mio. enthalten waren, kam es beim operativen EBITDA zu einem deutlichen Rückgang auf EUR 3,5 Mio. nach EUR 5,3 Mio. in H1/2023. Die Verschlechterung des Umsatzmixes wird sich nach unserer Einschätzung jedoch in der zweiten Jahreshälfte 2024e umdrehen, wenn die im ersten Halbjahr akquirierten Großaufträge des höhermargigen Geschäftskundensegments - darunter der größte Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte - sukzessive umsatz- und ergebniswirksam werden. Nach unseren Erwartungen wird ecotel damit in der zweiten Jahreshälfte 64,3% (Vj: 40,6%) des von uns für das Gesamtjahr 2024e erwarteten EBITDAs erzielen. Unter dem Strich wurden im ersten Halbjahr 2024 ein Konzernüberschuss in Höhe von EUR 0,7 Mio. (Vorjahr EUR 4,9 Mio.) bzw. EPS (basic) von EUR 0,20 (Vorjahr EUR 1,91) ausgewiesen. Nach Berücksichtigung der Liquiditätsposition in Höhe von EUR 2,3 Mio. ist ecotel communication weiterhin finanzschuldenfrei.



Die mit dem Jahresabschluss 2023 veröffentlichte Umsatz- und Ergebnis-Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2024e wurde mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichts bestätigt. Danach rechnet ecotel communication für das Gesamtjahr 2024e mit Umsätzen in einer Bandbreite zwischen EUR 108 und 112 Mio. und einem operativen EBITDA in einem Korridor von EUR 9 bis 10 Mio. Die anhaltende Umsatzverschiebung hin zum höhermargigen Segment Geschäftskunden könnte auf Konzernebene einen Anstieg der operativen EBITDA-Marge auf bis zu 8,9% zur Folge haben.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/30449.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



