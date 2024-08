© Foto: ASSOCIATED PRESS | Michel Euler - picture alliance



Die Aktie von DroneShield konnte sich in der Nacht zum Dienstag am Handelsplatz in Sydney deutlich steigern. Startet jetzt die erhoffte Erholungsrallye?Die Aktie des auf Drohnenbekämpfung spezialisierten Rüstungsunternehmens DroneShield blickt auf eine in diesem Jahr spektakuläre Rallye zurück. Die Aktie der Australier verteuerte sich gegenüber dem Jahreswechsel in der Spitze um fast 670 Prozent. In den vergangenen Wochen allerdings war das Papier von starken Gewinnmitnahmen betroffen und brach um mehr als die Hälfte ein. Seit der letzten Woche bemühen sich die Käufer um eine Stabilisierung des Kursgeschehens. In der Nacht zum Dienstag verteuerten sich die Papiere um 8 Prozent. Tipp aus der …