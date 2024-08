München (ots) -ARD-Berichterstattung unter Federführung des Saarländischen Rundfunks (SR) im Fernsehen und Radio, Online und auf Social MediaDie Radsport-Höhepunkte folgen in diesem Sommer Schlag auf Schlag: Zehn Tage nach den Olympischen Spielen in Paris und kurz nach der aktuell noch laufenden Tour de France Femmes startet in der kommenden Woche wieder die Deutschland Tour live bei ARD und ZDF. Die Öffentlich-Rechtlichen berichten von Mittwoch, 21. August, bis Sonntag, 25. August, wieder täglich live von der Deutschland Tour der Radprofis. In diesem Jahr startet das Rennen in Schweinfurt und führt im Schlussabschnitt in die saarländische Landeshauptstadt Saarbrücken."Das erfahrene Radsport-Team des Saarländischen Rundfunks übernimmt nach der Tour de France auch wieder die Federführung für die ARD bei der Deutschland Tour", erklärt SR-Intendant Martin Grasmück. "Das große und weiter wachsende Publikumsinteresse in der ARD für die Tour-de-France-Berichterstattung wird sich sicherlich auf die Deutschland Tour übertragen. Für den SR ist die Schlussetappe mit Ziel in Saarbrücken ein Heimspiel. Die Begeisterung im Saarland für den Radsport ist bekanntlich riesig. Viele Saarländerinnen und Saarländer werden die Zielankunft verfolgen und die Radprofis gebührend empfangen."Das ZDF berichtet live über die erste Etappe der Deutschland Tour von Schweinfurt nach Heilbronn sowie über die dritte Etappe von Schwäbisch Gmünd bis Villingen-Schwenningen. Die ARD sendet live im Ersten und in der ARD Mediathek von der zweiten Etappe (Heilbronn - Schwäbisch Gmünd) und von der Schluss-Etappe von Annweiler am Trifels mit Ziel in Saarbrücken. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren ist die saarländische Landeshauptstadt wieder Zielort eines Radrennens: Bereits 2003 endete die Deutschland Tour in Saarbrücken ebenso wie eine Etappe der Tour de France im Jahr 2002. Der Prolog der Deutschland Tour 2024 in Schweinfurt am Mittwoch, 21. August, wird live im BR Fernsehen und in der ARD Mediathek gezeigt, präsentiert von Markus Othmer. Michael Antwerpes moderiert die Übertragungen im Ersten, ARD-Kommentator ist Florian Naß. Reporter für den ARD-Hörfunk sind Holger Gerska und Matthew Genest-Schön. Als Experte unterstützt Rick Zabel die Berichterstattung auf Social Media.Die erste und dritte Etappe bei "sportstudio live" im ZDF präsentiert Moderator Florian Zschiedrich, als Experte ist der ehemalige Radrennfahrer Marcel Kittel dabei. Die Rennen kommentiert ZDF-Reporter Michael Pfeffer.Programm:Mittwoch, 21. August 2024, 14:10 - 16:00 Uhr, BR Fernsehen & ARD MediathekBlickpunkt Sport liveProlog der Deutschland Tour, live aus SchweinfurtModeration: Markus OthmerKommentator: Florian NaßDonnerstag, 22. August 2024, 15:05 bis 17:00 Uhr, ZDF & ZDFmediatheksportstudio liveRadsport: Deutschland Tour1. Etappe: Schweinfurt - HeilbronnModeration: Florian ZschiedrichExperte: Marcel KittelKommentator: Michael PfefferFreitag, 23. August 2024, 15:10 Uhr bis 17:00 Uhr, Das Erste & ARD MediathekSportschauDeutschland Tour2. Etappe: Heilbronn - Schwäbisch-GmündModeration: Michael AntwerpesKommentator: Florian NaßSamstag, 24. August 2024, 15:15 bis 17:00 Uhr, ZDF & ZDFmediatheksportstudio liveRadsport: Deutschland Tour3. Etappe: Schwäbisch-Gmünd - Villingen-SchwennigenModeration: Florian ZschiedrichExperte: Marcel KittelKommentator: Michael PfefferSonntag, 25. August 2024, 15:30 bis 17:00 Uhr, Das Erste & ARD MediathekSportschauDeutschland Tour4. Etappe: Annweiler am Trifels - SaarbrückenModeration: Michael AntwerpesKommentator: Florian NaßPressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deSaarländischer Rundfunk, Peter Meyer,Unternehmenssprecher und Leiter UnternehmenskommunikationTelefon: 0681/602-2040, E-Mail: pmeyer@sr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5842443