Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Enttäuschungen über US-Konjunkturindikatoren und einzelne Unternehmensberichte haben insbesondere die internationalen Aktienmärkte unter starken Abwärtsdruck gebracht, so die Analysten der DekaBank.Innerhalb des Schwellenländeruniversums seien Taiwan und Südkorea wegen hoher Gewichte von Technologieaktien besonders unter Druck gekommen. EM-Anleihen seien in diesem Umfeld wenig verändert geblieben und EM-Währungen hätten uneinheitlich notiert, was bedeute, dass keine breit angelegte Flucht aus Risikoanlagen zu beobachten gewesen sei. Die Rentenmärkte sollten in den kommenden Monaten von Leitzinssenkungen in den USA gestützt werden. Die erste Senkung würden die Analysten nun für September erwarten. ...

