FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AGRONOMICS LTD.LS-0000001 V77 IM00B6QH1J21
AB/FROM ONWARDS 13.08.2024 10:37 CET
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AGRONOMICS LTD.LS-0000001 V77 IM00B6QH1J21
AB/FROM ONWARDS 13.08.2024 10:37 CET