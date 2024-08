Chart des Tages: GOLD (13.08.2024)

Der Goldpreis stieg gestern inmitten der nach wie vor angespannten Lage im Nahen Osten um rund 2 - an. Der Sprecher des Weißen Hauses, Kirby, sagte, dass die USA erwarten, dass der Iran und seine Stellvertreter innerhalb einer Woche eine Reihe von Angriffen gegen Israel starten werden, als Vergeltung für die Ermordung von Ismail Haniyeh, dem politischen Führer der Hamas, in Teheran am 31. Juli 2024. FOX News berichtete jedoch gestern, dass der Angriff bereits innerhalb der nächsten 24 Stunden erfolgen könnte. Bislang wurde kein Anschlag verübt, und die Edelmetalle geben heute einen Teil ihrer gestrigen Gewinne wieder ab. Nichtsdestotrotz handelt es sich um eine wichtige Meldung, die große Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben könnte, insbesondere auf den Ölmarkt, da der Nahe Osten für etwa ein Drittel des weltweiten Angebots verantwortlich ist.

