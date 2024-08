DC Connected Car GmbH, ein Vorreiter im Bereich der KI-gesteuerten Fahrzeugferndiagnose, gibt den Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2,1 Millionen Euro bekannt. Angeführt vom Insurtech-Fonds VENPACE, umfasst diese Runde Beiträge von Borusan Ventures, Atlas Ventures, Network.VC und den bestehenden Investoren APX, Bloomhaus Ventures und Business Angels. Diese Investition beschleunigt die Mission von DC Connected Car, den 500 Milliarden Dollar schweren Automobil-Aftersales-Markt mit seiner virtuellen Techniker-Plattform zu revolutionieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240807807093/de/

This fresh injection of capital will fuel DC Connected Car's international expansion and development of advanced diagnostic tools for roadside assistance, warranty, and repair. (Graphic: Business Wire)

Die Plattform für virtuelle Techniker von DC Connected Car ist eine Antwort auf den Fachkräftemangel in der Branche, und ihre Ferndiagnose und fortschrittliche KI setzen neue Maßstäbe in der Branche. Im Gegensatz zu herkömmlichen Diagnosen liefern KI-gesteuerte Lösungen automatisierte, intelligente Einblicke in den Zustand und die Leistung des Fahrzeugs und geben Empfehlungen zur Problemlösung in Echtzeit. Dieser Ansatz minimiert den Bedarf an physischen Inspektionen/Reparaturen, integriert sich aber auch in das Leben der Kunden, indem er Fernsupport bietet. Durch die Kombination von KI mit Ferndiagnose definiert DC Connected Car die Fahrzeugwartung und den Kundenkomfort neu und festigt seine Position als herausragender Akteur in diesem Bereich, was durch seine Partnerschaften mit großen OEMs unterstrichen wird.

"KI hat das Potenzial, verschiedene Bereiche der Automobilindustrie zu revolutionieren, in denen Borusan tätig ist, wie Aftersales, Flotten und Gebrauchtwagengeschäft", sagte Timo Kilp, Leiter von Borusan Ventures. "Wir glauben, dass der KI-gesteuerte digitale Techniker von DC Connected Car das Potenzial hat, die Diagnose und Reparatur von Fahrzeugproblemen zu beschleunigen und unseren Kundenservice weiter zu verbessern."

DC Connected Car ist nicht nur in der Kfz-Reparaturbranche bahnbrechend, sondern treibt auch Innovationen in der Versicherungsbranche voran. Die Partnerschaft mit der Real Garant Versicherung AG leitet eine neue Ära der Digitalisierung, der nachhaltigen Mobilität und der zukunftsweisenden Servicegestaltung ein.

"Durch die Kooperation mit der DC Connected Car GmbH erwarten wir, einen wesentlichen Beitrag zu umweltfreundlichen Mobilitätslösungen zu leisten und die Digitalisierung in der Automobilbranche durch digitale Lösungen für Garantie- und Serviceprodukte voranzutreiben", erklärt Suzana Janny, Leiterin für Market Proposition bei der Real Garant Versicherung AG

Die frische Kapitalspritze wird die internationale Expansion von DC Connected Car und die Entwicklung von fortschrittlichen Diagnosetools für Pannenhilfe, Garantie und Reparatur vorantreiben. Das Unternehmen hat das Fachwissen verschiedener Automobilabteilungen nahtlos integriert und digitalisiert, wodurch Silos abgebaut und die Effizienz gesteigert werden.

Über die DC Connected Car GmbH

DC Connected Car wurde 2020 in Leibi, Deutschland, gegründet und bietet eine All-in-One-Lösung, die den virtuellen Fahrzeugtechniker der Zukunft darstellt. Diese Plattform adressiert die Komplexität moderner Fahrzeuggenerationen und den Arbeitskräftemangel, indem sie automatisierte und intelligente Diagnose- und Reparaturprozesse ermöglicht.

"Was uns an DC Connected Car am meisten begeistert, ist die große Bandbreite an möglichen Anwendungen für den virtuellen Assistenten im Mobilitäts-Ökosystem. Vor allem Versicherer haben ein großes Interesse daran, ihr Kundenerlebnis durch die Digitalisierung von Pannenhilfeleistungen zu verbessern. Darüber hinaus hat das Team bereits eindrucksvoll bewiesen, dass es namhafte B2B-Kunden und OEMs als Partner gewinnen konnte", so Tizian Hoppen von VENPACE.

Das Team hinter DC Connected Car besteht aus Experten mit fundierten Branchenkenntnissen und -erfahrungen. Dennis Christ Experte für Fahrzeugtechnik und zertifizierter Sachverständiger, sorgt für präzise und zuverlässige Diagnoseverfahren. Ralf Schollenberger nutzt sein umfangreiches Netzwerk und seine Expertise in den Bereichen Versicherung und Aftermarket, um strategische Partnerschaften zu schließen.Willian Servigna Spezialist für KI und Softwareentwicklung, sorgt dafür, dass die Lösungen auf dem neuesten Stand der Technik bleiben.

Über VENPACE VENPACE ist ein führender Investor aus dem Versicherungsbereich, der Startups mit einzigartiger Expertise dabei unterstützt, innovative Lösungen nachhaltig zu skalieren. Gemeinsam mit Partnern in der DACH-Region geht das Unternehmen die Herausforderungen der Versicherungsbranche an und entwickelt und etabliert innovative Geschäftsmodelle.

Über BORUSAN Ventures - Borusan Ventures ist der Corporate-Venture-Capital-Arm der Borusan Group, eines führenden Industriekonzerns in den USA, Europa und der GUS-Region. Borusan Ventures hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und investiert in Start-ups in den USA und Europa, die sich auf die Bereiche Mobilität, Lieferkette/Logistik, Energie/Klima, Unternehmen und Industrie konzentrieren.

Über ATLAS Ventures - Atlas Ventures ist ein in Großbritannien ansässiger industrieller Technologiefonds, der sich auf Investitionen in Start- und Endphasen in den entwickelten europäischen Märkten konzentriert, wobei der Schwerpunkt auf innovativen B2B-Lösungen für die Bereiche industrielle Fertigung, Energie und Klima, Mobilität, Versorgungskette und Logistik liegt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.dc-connected.de/en.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240807807093/de/

Contacts:

Medienkontakt: Emma Klawitter

E-Mail: emma.klawitter@dc-connected.de