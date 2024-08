Meme-Coin Dogwifhat (WIF) Preis explodiert, während Base Dawgz neuen Presale-Meilenstein erreicht

Die Krypto-Welt atmet auf, nachdem viele Coins die Verluste seit dem Flash Crash am 05. August langsam wieder aufholen können. Gerade die Meme-Coin-Sparte hat noch immer stark mit den Auswirkungen zu kämpfen und zeigte sich in den letzten Tagen überraschend verhalten.

Allerdings gibt es hier eine Ausnahme: Dogwifhat konnte in der vergangenen Woche erneut das Feld anführen und mit fast 20 % an Zuwachs eine starke Performance zeigen. Doch lohnt es sich aktuell immer noch, in die Kryptowährung zu investieren?

Stärkster Meme-Coin-Performer: WIF-Token überzeugt Anleger

Obwohl Dogwifhat in den heutigen Dienstag mit einer schwächeren Leistung gestartet ist, kann sich der WIF-Token noch immer als stärkster etablierter Meme-Coin feiern lassen: Alleine in den letzten sieben Tagen konnte die Spaß-Währung um satte 17,63 % zulegen. So liegt der Meme-Coin derzeit bei einem Preisniveau von 1,68 US-Dollar und konnte in der gestrigen Nacht sogar die Marke von 1,80 US-Dollar kurzfristig überschreiten.

Auch das Handelsvolumen ist in den letzten 24 Stunden um fast 15 % gestiegen, was - gerade im Hinblick auf den gestiegenen Preis - ein Zeichen dafür ist, dass mehr Krypto-Anleger erneut ein Interesse an dem WIF-Token haben. Mit einer Marktkapitalisierung von über 1,67 Milliarden US-Dollar hat Dogwifhat zudem Platz 4 im Meme-Coin-Ranking sicher.

Der Dogwifhat (WIF) Kurs der vergangenen 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Nachdem Bitcoin in der letzten Woche ebenfalls ein Plus von knapp 6 % verzeichnen konnte, scheint die Stimmung am Krypto-Markt wieder auf einen bullischen Trend zu wechseln. Davon könnten zunächst einmal die Meme-Token stark profitieren, die durch ihre hohe Volatilität kurzfristige Gewinne versprechen - allerdings bei einem entsprechend erhöhten Risiko. Für eine Trendumkehr spricht auch ein Blick auf den aktuellen Fear & Greed Index, denn nachdem er letzte Woche noch bei einem Wert von 31 gelegen hatte, kletterte er heute auf eine neutrale Position bei 52.

Doch sollten Anleger deshalb jetzt in Dogwifhat investieren? Trotz dieser bullischen Veranlagung ist es aktuell schwierig, eine definitive Aussage zur Zukunft zu treffen. Noch immer herrscht eine gewisse Verunsicherung vor und grundsätzlich gilt der August historisch betrachtet als einer der schwächsten Monate im Jahr. Viele Investoren suchen deshalb eher nach jungen Krypto-Projekten, die sich bisher nicht am Markt handeln lassen und deshalb nicht den volatilen Kursschwankungen unterworfen sind, die in den kommenden Tagen und Wochen die Krypto-Branche bestimmen dürften.

Base Dawgz kurz vor 3-Millionen-Marke - jetzt investieren?

Bereits seit einigen Wochen befindet sich das Projekt Base Dawgz ($DAWGZ) in der Vorverkaufsphase und nähert sich aktuell mit großen Schritten der Marke von 3 Millionen US-Dollar, nachdem erst gestern über 2,9 Millionen US-Dollar an Gesamtkapital zusammengekommen waren. Doch wieso genau ist Base Dawgz überhaupt eine Meme-Coin-Alternative, die bereits im Presale so beliebt ist?

Die Gründe hierfür sind vielfältig: Einerseits handelt es sich beim $DAWGZ-Coin um einen sogenannten Multi-Chain-Token, der gleich auf mehreren Blockchains eingesetzt werden kann. Neben Solana und Ethereum gehören hierzu auch die Binance Smart Chain, Base und Avalanche. Damit soll ein möglichst umfassender und dezentraler Einsatz garantiert werden.

Andererseits setzt das Projekt auf das Motto "Be Social for Airdrops". Hierbei handelt es sich um ein neues Share-to-Earn-Konzept, über das Community-Mitglieder Punkte sammeln, wenn sie eigene Inhalte auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) mit ihren Followern teilen. Am Ende des derzeit laufenden Vorverkaufs werden diese Punkte dann in $DAWGZ-Token umgewandelt und als Airdrop versendet.

Ein weiterer Grund, warum viele Anleger aktuell ein starkes Interesse an Base Dawgz zeigen, dürfte das erste Staking-Programm sein, das von den Entwicklern veröffentlicht wurde. Hier wird nämlich eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 875 % geboten, wodurch vor allem frühzeitige Investoren erste starke Gewinne erzielen können.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.