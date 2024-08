Berlin (www.fondscheck.de) - Die Finanzwelt erlebt eine bedeutsame Entwicklung in der Regulierung von Kryptowährungen: Die Einführung von Ethereum Spot-ETFs, die am 23. Juli 2024 offiziell genehmigt wurden, stellt einen wesentlichen Meilenstein dar, so Hans Selleslagh, Börsenexperte bei Freedom24.Im Vergleich zu Bitcoin-ETFs sei der Genehmigungsprozess für Ethereum Spot-ETFs besonders komplex gewesen. Denn die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) habe vor der Herausforderung gestanden, die Besonderheiten von Ethereum zu verstehen und angemessen zu regulieren, erkläre Hans Selleslagh. So habe geklärt werden müssen, ob Ethereum als Wertpapier eingestuft werden könne und ob alle Bedenken hinsichtlich Marktmanipulation, Liquidität und Anlegerschutz überwunden werden könnten. Zudem seien umfassende Anti-Betrugs- und Anti-Manipulationsmaßnahmen erforderlich gewesen, um die Integrität des Marktes zu gewährleisten. ...

