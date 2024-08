LR Health Beauty, das digitale Social Selling-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen, baut seine IT-Landschaft mit einem neuen Near Shore IT-Hub in Athen aus. Der Business-Strategie folgend hat LR das Ziel, die eigenen Business-Applikationen künftig größtenteils intern zu entwickeln und zu betreiben. "Unser Geschäftsmodell stellt so spezifische Anforderungen an eine Softwarelösung, dass eine Umstellung auf eine interne Entwicklung alternativlos ist," betont Axel Koß, Vice President für Informationstechnologie bei LR. Daher wird das Unternehmen die Individuallösungen für das Vertriebspartnergeschäft selbst entwickeln und damit auch seine Fähigkeit, hochwertige IT-Dienstleistungen selbst zu kreieren, stärken. Die Mitarbeitenden des in Ahlen ansässigen Informationstechnologie- und Vertriebsbereichs werden zukünftig Hand in Hand mit den neuen Kollegen in Griechenland zusammenarbeiten.

Ausschlaggebend für die Entscheidung, Athen als neuen Standort zu wählen, sind unter anderem die dynamische IT-Infrastruktur und der reichhaltige Talentpool. Diese strategische Expansion ermöglicht es dem Unternehmen, die Digitalisierung der Geschäftsprozesse weiter voranzutreiben und noch weiter auf die Bedürfnisse der LR-Vertriebspartner anzupassen.

"Der Startschuss fällt im Herbst 2024 mit dem Start des Recruitings erster IT-Kollegen in den Bereichen Softwareentwicklung, UX- und Solution-Design für den LR-Standort in Athen," freut sich Koß. Im Rahmen des Aufbaus ist eine Transitionsphase geplant. Dabei werden die aktuell von externen Dienstleistern betreuten und entwickelten LR-Geschäftsanwendungen sukzessive an eigene Mitarbeiter des Hubs übergeben. Die Eröffnung des neuen Kompetenzzentrums ist für Anfang 2025 geplant. Anschließend wird der IT-Hub bis Ende 2026 in enger Kooperation mit der griechischen Landesorganisation weiter ausgebaut. Bis zu diesem Zeitpunkt soll dann eine zweistellige Zahl neuer Mitarbeitende im IT-Hub in Athen arbeiten.

"Wir sind überzeugt, mit dieser strategischen Expansion nach Athen, einem der vielversprechendsten IT-Märkte in Europa, unsere Vision einer zukunftsweisenden IT-Landschaft weiter voranzutreiben," freut sich Dr. Andreas Laabs, CEO der LR-Gruppe. "Das Projekt ‚IT-Hub' bringt uns entscheidende Vorteile. Zum einen holt sich LR IT-Kompetenzen ins Haus, die bisher von externen Dienstleistern geliefert wurden und zum anderen reduzieren wir die Abhängigkeit dieser strategisch wichtigen Ressourcen für unser Unternehmen."

LR Gruppe

Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool "LR neo" der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.

LR ist seit 1985 als "People Business", bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.

Aktuell zählt LR rund 1.200 Mitarbeiter und hunderttausende registrierte Community-Mitglieder.

