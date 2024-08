Die Aktie von Bilfinger springt am Dienstagvormittag in der Spitze um +6,5% auf 51,40 €. Eine erfreuliche Quartalsbilanz und optimistische Unternehmensprognosen beflügelten den Kurs des Industriedienstleisters. Was genau hinter dieser Entwicklung steckt und wie es mit dem SDAX-Titel weitergeht: Starkes Umsatzwachstum und höhere Margen Eine starke Nachfrage und der jüngste Zukauf spiegeln sich bei Bilfinger deutlich positiv im neuen Finanzbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...