Stuttgart (ots) -Ob klassisches Radio, Podcast, Features oder Hörspiele - mit der ARD Audiothek stehen Audiofans alle Angebote der ARD und des Deutschlandradios an einem zentralen Ort zur Verfügung. Jetzt kommen auch Nutzerinnen und Nutzer von Fernsehern mit dem Android TV-Betriebssystem in den Genuss der ARD Audiothek. Der Download der Audiothek für Android TV erfolgt über den Google Play Store.Wie bei der HbbTV-Version der Audiothek wurde auch bei der Entwicklung der Android TV-Version besonderes Augenmerk auf die verbesserte Usability der App gelegt. Durch spezielle UX-Anpassungen wurde sie für die Fernbedienungslayouts von Android TV optimiert.Für die Nutzerinnen und Nutzer funktioniert die ARD Audiothek dabei wie ein klassischer Streaming-Dienst mit einer riesigen Auswahl an Audiobeiträgen: Hörspiele, Krimis, Podcasts, Comedy, Dokumentationen, Reportagen, Kinderinhalten und Wissensformate. Zusätzlich kuratiert die Redaktion täglich ausgewählte Beiträge und lenkt dadurch den Blick auf Aktuelles und Neues in der ARD Audiowelt.Mit dem kostenfreien ARD-Konto lässt sich die ARD Audiothek auch auf Android TV nach eigenen Vorlieben personalisieren. Vorteil für die Nutzerinnen und Nutzer - der ARD-LogIn funktioniert plattform- und appübergreifend und kann ebenfalls für die ARD Mediathek sowie die Angebote der tagesschau und Sportschau genutzt werden.Pressekontakt:presse@ard-digital.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5842616