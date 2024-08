Die secunet Security Networks AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen Rückgang des Konzernumsatzes um 4,7 % gegenüber dem Vorjahr, der in erster Linie auf Umsatzeinbußen sowohl im öffentlichen Sektor als auch im Geschäftskundenbereich zurückzuführen ist, sich aber im zweiten Quartal dank des öffentlichen Sektors erholte. Bereinigt um die Einmaleffekte verbesserte sich die operative Profitabilität leicht, was auf einen deutlichen Rückgang der Umsatzkosten im Business-Segment zurückzuführen ist. Der Auftragsbestand wuchs deutlich auf EUR 216,5 Mio. (+13% gg. Vj.) und stützt die Entscheidung des Unternehmens, die Prognose für das Gesamtjahr aufrechtzuerhalten. Auf Basis der aktuellen Entwicklung in Q2 und der fortschreitenden Expansion in Cloud-Angebote halten die Analysten von mwb research an ihrem Kursziel von EUR 190,00 fest und bekräftigen ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/secunet%20Security%20Networks%20AG