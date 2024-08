NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Mit den Zahlen zum zweiten Quartal habe der Kochboxen-Versender seinen zum Jahresanfang eingeschlagenen Kurs zur Neuausrichtung ohne größere Überraschungen fortgesetzt, schrieb Analyst Simon Baker in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dies sei eine entscheidende Voraussetzung, um nach den beiden Gewinnwarnungen um den Jahreswechsel herum wieder Vertrauen zu vermitteln. Einen baldigen Kapitalmarkttag hält Baker dennoch für nötig./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2024 / 06:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2024 / 06:23 / UTC





ISIN: DE000A161408