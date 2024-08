FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABN Amro nach Zahlen zum zweiten Quartal von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bank habe gut abgeschnitten, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Finanzinstitut habe nicht nur ein deutliches Wachstum des Zinsüberschusses vermeldet und die Jahresziele erhöht, sondern gehe nun auch von weitgehend stabilen Kosten aus./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2024 / 07:49 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011540547