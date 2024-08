Werbung







Am Mittwoch, dem 14. August, um 18:30 Uhr, laden wir Sie herzlich zu unserem Webinar "Derivate für Anfänger? Tipps und Tricks für Einsteiger" mit unserer Produktexpertin Annchristin Jahnel ein.



Wir laden Sie herzlich zu unserem Webinar "Derivate für Anfänger? Tipps und Tricks für Einsteiger" ein. Dieses Webinar bietet eine umfassende Einordnung der gängigsten Produktarten sowie deren Ausstattungsmerkmalen. Darüber hinaus erklärt Ihnen unsere Produktexpertin Annchristin Jahnel, welche Kriterien Sie bei der Auswahl des passenden Brokers beachten müssen und wie Sie mittels Money Management Ihre Verlustrisiken minimieren können. Wie gewohnt ist das Webinar für Sie kostenfrei und Sie haben zusätzlich auch die Möglichkeit während des Webinars, Fragen zu stellen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC