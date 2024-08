DJ MARKT USA/Aktien gut behauptet erwartet - Preisdaten im Fokus

Die Wall Street dürfte am Dienstag mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500-Index liegt 0,2 Prozent im Plus. Im Fokus stehen Preisdaten. Den Anfang machen die US-Erzeugerpreise für Juli um 14.30 Uhr MESZ; am Mittwoch stehen zur gleichen Tageszeit dann die noch wichtigeren Verbraucherpreise auf dem Kalender. Von den Daten erhofft man sich Hinweise auf die Inflationsentwicklung und damit den Spielraum für Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Erwartet wird bei den Erzeugerpreisen ein Anstieg um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Sollte die Veränderung davon stärker abweichen, könnte das für stärkere Impulse sorgen.

Die Stimmung wird daneben weiter von der geopolitisch angespannten Lage beeinflusst, wobei unklar ist, was davon möglicherwiese auch schon antizipiert wurde. Aktuell verdichten sich Hinweise, dass eine schon länger erwartete, aber bislang ausgebliebene militärische Aktion des Iran gegen Israel im Laufe der Woche erfolgen könnte. "Die Auswirkungen eines iranischen Angriffs auf die Aktienmärkte können wir nicht im Voraus modellieren", sagt Analyst Tom Lee von Fundstrat. Das bedeute, dass die Anleger vorsichtig agieren müssten.

Unter den Einzelwerten geben Home Depot nach Vorlage von Zweitquartalszahlen vorbörslich um 2,3 Prozent nach.

August 13, 2024 06:35 ET (10:35 GMT)

