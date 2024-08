Stuttgart, Deutschland (ots) -Bereits zum 21. Mal ist an drei August-Tagen ein rollendes Automuseum im Freistaat Sachsen unterwegs. Die SACHSEN CLASSIC wird am Donnerstag, 15. August, in Zwickau gestartet. Zielankunft wird am Samstag, 17. August in Leipzig auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz sein. In diesem Jahr kommt der Schirmherr, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, zum Start nach Zwickau, um die ersten Autos auf die Reise zu schicken."Sachsen ist ein Autoland und auch eine der Wiegen der Mobilität", sagt der Ministerpräsident des Freistaats und fügt an: "Noch weit vor anderen Regionen hatte die Automobilbranche bei uns ein Zuhause gefunden. Damals wie heute ist besonders Zwickau ein Schlüsselstandort der sächsischen Fahrzeugproduktion. Die 21. SACHSEN CLASSIC Rallye ist ein schönes Ereignis, denn sie lässt die Geschichte wieder aufleben. Eins bleibt dabei klar: Wenn wir das Autoland Sachsen in die Zukunft führen wollen, müssen wir offen für neue Technologien bleiben."Der Startort in Westsachsen gilt als zweite Wiege des Automobilbaus in Deutschland. In diesem Jahr steht die traditionelle Oldtimerfahrt, die an drei Tagen über 590 Kilometer von Zwickau nach Leipzig führt, im Zeichen gleich mehrerer Jubiläen: Vor 120 Jahren begann der Automobilbau in Zwickau durch den Gründer August Horch. Vor 20 Jahren wurde das August Horch Museum eröffnet, das in ehemaligen Werksgebäuden die gesamte Geschichte des Automobilbaus in der Stadt lebendig werden lässt und sich zur größten touristischen Attraktion für Zwickau entwickelt hat.In dem sehenswerten Museum spielt auch der VW Golf eine Rolle, weil der Bestseller über viele Jahre zusätzlich im Werk Zwickau gefertigt wurde. Kaum zu glauben: Die ersten Exemplare der vielseitigen Modellreihe wurden vor 50 Jahren gebaut. Das große 50-jährige Golf-Jubiläum feiert VW bei der SACHSEN CLASSIC mit elf historischen Exemplaren aus der Werkssammlung. Zu den prominenten Golf-Chauffeuren gehört der Sänger und Moderator Maxi Arland.Einen weiteren prominenten VW Golf wird Julius Tannert steuern. Der erfolgreiche Rallyefahrer aus Zwickau, aktuell Gesamtzweiter der Deutschen Rallyemeisterschaft und Gesamtsieger des Meisterschaftslaufs am vergangenen Wochenende, nimmt die SACHSEN CLASSIC in einem ehemaligen Werksauto aus dem Baujahr 1986 unter die Räder. Damals steuerte Jochi Kleint diesen Golf GTI 16V. Tannerts Beifahrer wird Bert Brandenburg sein, Leiter Event bei der Motor Presse Stuttgart. Weitere bekannte Teilnehmer sind der zweifache Rallyeweltmeister Christian Geistdörfer, der gemeinsam mit Peter Weidinger (Sportpräsident ADAC Sachsen) fahren wird, und die zweifache Damen-Rallye-Weltmeisterin Isolde Holderied.Traditionell wird das rollende Museum der SACHSEN CLASSIC von einem Auto aus dem August Horch Museum eröffnet. In diesem Jahr ist es der einzige noch existierende Horch 430 von 1932. Der prächtigen Limousine mit Achtzylinder-Reihenmotor folgt ein weiterer Wagen aus Zwickauer Fertigung: ein Horch 830 BL aus dem Baujahr 1939. Dieses Auto aus der Ingolstädter Werkssammlung wird vom Le Mans-Rekordsieger Tom Kristensen gesteuert. Er ist mit der Startnummer 2 unterwegs, die auch der Audi trug, mit dem der Däne 2013 seinen neunten und letzten Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans herausfuhr.Ältestes Auto im Starterfeld ist ein Rolls-Royce Phantom II von 1930. Die Zuschauer dürfen sich auf klassische Autos von rund 40 Marken freuen, von denen einige bereits "ausgestorben" sind. Umso schöner, einen Riley, Lea Francis, Austin-Healey, Wartburg oder einen Melkus noch einmal live und in Fahrt erleben zu können.Weitere Infos unter: www.sachsen-classic.deDie MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Kontakt:Dirk JohaeOrganisationsleiterMotor Presse StuttgartTel.: +49 176 11182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/5842682