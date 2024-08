Die Covestro-Aktie zeigt sich volatil am Finanzmarkt. Während der Kurs am Morgen um 0,4 Prozent auf 53,98 EUR stieg, gab er später um 0,8 Prozent auf 53,32 EUR nach. Trotz dieser Schwankungen bleibt das Papier nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 55,66 EUR. Analysten sehen weiterhin Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00 EUR an.

Finanzielle Aussichten und Stimmrechtsmitteilungen

Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Verlust von 0,420 EUR je Aktie. Dennoch rechnen Aktionäre mit einer Dividendenausschüttung von 0,181 EUR. In einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung gab Morgan Stanley bekannt, dass sich ihr Gesamtstimmrechtsanteil an Covestro auf 4,53 Prozent beläuft, wobei 1,55 Prozent auf Stimmrechte und 2,98 Prozent auf Instrumente entfallen.

