© Foto: Hannes P Albert/dpa



Die beiden Krypto-Miner Hive Digital und TeraWulf haben am Montagabend ihre Quartalsergebnisse präsentiert. Das müssen Anleger zu den Zahlen wissen.Mit Blick auf den Aktienmarkt ist der Höhepunkt der US-Quartalssaison mit sechs der sieben Magnificent-Seven-Werte inzwischen vorbei. Anleger blicken jetzt gespannt auf das am 28. August noch von Nvidia erwartete Quartalsergebnis. In der laufenden Woche stellen jedoch neben den Einzelhandelsgiganten Home Depot und Walmart sowie dem chinesischen Technologiewert Alibaba auffällig viele Krypto-Miner ihre Geschäftsberichte vor. Den Anfang haben zum Wochenauftakt Hive Digital und TeraWulf gemacht. Tipp aus der Redaktion: Mit welchen Aktien Sie als …