Enthüllt: So viele XRP brauchst du, um in die exklusive "Rich List" aufzusteigen!

Der Experte EDO Farina hat in einem am gestrigen Montag veröffentlichten Video auf YouTube die Anzahl an Token gezeigt, die nötig sind, um als XRP-Halter auf die "Rich List" zu kommen. Interessanterweise hat sich die Zahl im letzten Jahr verringert, was analog zur Verringerung der Marktkapitalisierung um rund 9,6 % geschehen ist. Damit zeigt sich, dass die langfristigen Halter wohl immer noch an die Kryptowährung von Ripple Labs glauben.

https://x.com/edward_farina/status/1822787127341420956

Unter die Top 10 Prozent

Seine Analyse zeigt auf, dass aktuell 3.011 XRP-Token nötig sind, um zu den Top 10 % der XRP-Inhaber zu gehören. Im Juni 2024 waren dies, wie oben beschrieben, noch rund 3.299 XRP-Token. Bei einem aktuellen Kurs von 0,5672 USD gehört man also schon mit 1.710 USD zu den Top 10 % der XRP-Halter. Aufgrund der großen Anzahl und der beachtlichen Marktkapitalisierung gibt es derzeit 523.600 Wallets, die diesen Betrag halten.

Top 5 Prozent

Die Annahme, dass für eine Positionierung unter den Top 5 % nur doppelt so viele Coins nötig sind, ist falsch. Hier müssen Investoren bereits über 10.099 XRP halten, also mindestens 5.728 USD in den Coin investieren. Die aktuellen Daten zeigen, dass derzeit 252.159 Wallets diese Anzahl an Coins halten. Aus Sicht des Experten ist dies auch ein guter Preisbereich, um von den erwarteten Preissteigerungen bei XRP deutlich zu profitieren. Sollte der Coin seine erwarteten Kursziele von 10 USD erreichen, wäre dies eine 17-fache Steigerung des Kapitals. Allerdings müsste dafür auch die Marktkapitalisierung des Coins auf 561 Milliarden USD steigen, was aktuell fast dem Doppelten der Marktkapitalisierung von Ethereum zum jetzigen Zeitpunkt entspricht.

Um zu den Top 1 % der XRP-Halter, also zu den XRP-Walen zu gehören, benötigt man ein Wallet mit einem Token-Guthaben von 61.273 XRP. Aktuell gibt es nach Analyse der Blockchain 52.361 Wallets, die in diesem Bereich ansässig sind.

