Ethereum News: Krypto-Experte rät zur Geduld - ETH-Explosion steht kurz bevor

Obwohl die Ethereum-Spot-ETFs in den USA bereits seit einigen Wochen gehandelt werden können, blieb der erwartete Kursanstieg bisher aus. Dies liegt einerseits an der eher bearishen Stimmung am Krypto-Markt, an der schwachen Leistung von Bitcoin in den letzten Wochen sowie an der Tatsache, dass der Grayscale Ethereum Trust (ETHE) Milliarden an Abflüssen verzeichnen musste. So erreichten die Ethereum-ETF-Zuflüsse erst gestern zum ersten Mal überhaupt ein Wochenplus (wir berichteten).

Trotzdem warten noch immer viele Anleger gespannt darauf, wann die erwartete ETH-Kursexplosion endlich stattfinden wird. Eine erste Antwort darauf hat nun ein Krypto-Experte geliefert, der hierfür einen Blick auf die technische Kursanalyse geworfen hat. Wir verraten, was seine Erkenntnisse sind.

Steht die Ethereum Kursrallye kurz bevor?

Der Krypto-Experte Mikybull Crypto ist vor allem für seine ausführlichen Analysen bekannt, die er regelmäßig auf X (ehemals Twitter) für seine über 72.000 Follower veröffentlicht. Erst am heutigen Morgen warf er einen Blick auf die Kurse von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) und untersuchte, wie sich diese in den Wochen nach der Einführung der jeweiligen Spot-ETF-Angebote verhalten haben. Die Bitcoin-ETFs hatte bereits im Januar 2024 eine Genehmigung durch die US-Börsenaufsicht SEC erhalten, während die Ethereum-ETFs erst seit vier Wochen zugelassen sind.

Mikybull vergleicht dabei die Kursverläufe, denn auch der Bitcoin Kurs wurde lange Zeit von den Abflüssen des Grayscale Bitcoin Trusts (GBTC) bestimmt, bevor dann im März der BTC-Kurs so stark stieg, dass sogar ein neues Allzeithoch erreicht wurde.

$ETH vs $BTC post spot ETFs trading.



Eth reclaiming the resistance and the MA will be a firework for a massive rally.



Patience is needed. pic.twitter.com/Dv6xi5lqnv - Mikybull Crypto (@MikybullCrypto) August 13, 2024

Diesbezüglich erklärt der Krypto-Analyst, dass der ETH-Token derzeit eine Vielzahl an Widerstandsmarken überschreiten kann und langsam mit seinem Kursanstieg beginnt. Gleichzeitig weise der MA (Moving Average, zu Deutsch: gleitender Durchschnitt) darauf hin, dass die Ethereum Rallye in baldiger Zukunft stattfinden wird.

Bis die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, die immerhin über eine Marktkapitalisierung von über 316 Milliarden US-Dollar verfügt, jedoch das bisherige Allzeithoch erreichen oder gar überschreiten kann, dürfte noch etwas Zeit vergehen. Denn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der ETH-Preis bei etwa 2.625 US-Dollar. Das Allzeithoch, das im November 2021 erreicht wurde, ist allerdings bei über 4.870 US-Dollar angesiedelt. Es bleibt also noch viel Luft nach oben.

Trotzdem kann es sich lohnen, bereits jetzt günstig in den ETH-Token zu investieren. Viele Anleger setzen zudem auf Presale-Projekte, die zwar im Ethereum-Netzwerk angesiedelt sind, jedoch mit anderen Konzepten versuchen, eine bessere Performance zu garantieren.

Pepe Unchained: 8,5 Millionen US-Dollar im Presale erreicht

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Ethereum-Alternative bietet Pepe Unchained ($PEPU), denn der noch junge Token basiert zwar auf der ETH-Blockchain, setzt jedoch als Layer-2-Projekt nur darauf auf. Dies hat den großen Vorteil, dass Pepe Unchained fast 100-mal so schnell wie das ETH-Netzwerk agieren kann und gleichzeitig wesentlich günstiger in Bezug auf die Überweisungsgebühren ist. Das ist durchaus wichtig für einen modernen Meme-Token, der die Dominanz der Solana-Meme-Coins durchbrechen möchte.

Denn die Solana-Blockchain ist dafür bekannt, dass sie besonders schnell und günstig agieren kann. Ethereum-Meme-Coins wie zum Beispiel der große Pepe Coin bieten hier einfach schlechtere Voraussetzungen. Genau an dieser Stelle möchte der $PEPU-Token ansetzen.

Dazu gehört auch, dass Pepe Unchained bereits ein äußerst lukratives Staking-Angebot im laufenden Presale gestartet hat: Frühzeitige Anleger dürfen sich über eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von derzeit 230 % freuen. Nach dem Ende des aktuellen Vorverkaufs können die $PEPU-Token zudem aus dem Staking angefordert und zum Handeln genutzt werden. Allerdings ist das Staking-Programm für zwei Jahre geplant, sodass sich ein langfristiges Staking ebenfalls rentieren kann.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.