London (www.fondscheck.de) - Die Janus Henderson Group (NYSE: JHG; "Janus Henderson" oder das "Unternehmen"), ein führender globaler aktiver Asset Manager, meldete den Abschluss einer Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Victory Park Capital Advisors, LLC ("VPC"), einem globalen Private Credit Manager mit einer fast zwei Jahrzehnte langen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung maßgeschneiderter Privatkreditlösungen für etablierte und junge Unternehmen, so Janus Henderson Investors in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...