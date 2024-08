Die Kursentwicklung der Varta-Aktie (WKN: A0TGJ5) ist derzeit nichts für Anleger mit schwachen Nerven. Nachdem das Papier des deutschen Batterieherstellers Ende Juli dramatisch auf fast 1 € abgestürzt war, verdoppelte sich der Kurs in den vergangenen fünf Handelstagen wieder. Auch am Dienstagmorgen ist die Varta-Aktie mit über 25% im Plus. Was ist da bloß los? Sanierung nach dem StaRUG-Verfahren Die Gemengelage bei Varta ist dieser Tage sehr unübersichtlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...