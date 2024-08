© Foto: adobe.stock.com



Während Gold in diesen Tagen einmal mehr seine Stärke demonstriert und haussiert, wirkt Silber gehemmt. Obgleich auch der Silberpreis zuletzt zu einer Erholung ansetzte, will der Funke nicht so richtig überspringen. Gold vs. Silber Während der Goldpreis bereits wieder den Kontakt zu seinen Rekordhochs hergestellt hat, hängt Silber noch immer unterhalb wichtiger Widerstandsmarken fest. Nein, so wirklich überzeugend ist der aktuell zu beobachtende Erholungsversuch nicht. Gold strotzt hingegen vor Kraft. Das kommt nicht ganz unerwartet. Lesen Sie hierzu den aktuellen Kommentar "Goldpreis vor richtungsweisender Handelswoche. Barrick Gold vor den Zahlen". Die Situation von Silber ähnelt der …