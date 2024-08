Polygon Kurs: Experte erwartet gigantische Kursexplosion - das muss jetzt passieren

Kurzweilig noch ein Top 10 Coin, verharrt Polygon mittlerweile außerhalb der Top 20. Bereits diese Entwicklung offenbart eine relative Schwäche, die beim nativen Coin MATIC der Ethereum-L2 Polygon zuletzt die Kursentwicklung eintrübte. Während heute Bitcoin und Ethereum um rund 1 Prozent verlieren, gibt es bei Polygon schon wieder über 3 Prozent Kursverluste. Die Jahresperformance ist mit -60 Prozent erschreckend - denn MATIC ist hier einer der schwächsten Altcoins in der Top 100. In der Top 50 entwickelten sich Year-to-Date nur Optimism und Arbitrum etwas schwächer.

Dennoch sieht ein führender Experte jetzt eine Chance. Denn bei Polygon könne eine gigantische Kursexplosion bevorstehen. Doch was muss dafür passieren?

Polygon Prognose: Top-Analyst sieht bullisches Setup

Der Analyst Ali Martinez verweist in einem neuen Beitrag auf X darauf, dass bei einem möglichen Beginn der Altcoin-Saison der Wert von Polygon (MATIC) stark ansteigen könnte.

So befinde sich Polygon (MATIC) langfristig immer noch in einem fallenden Dreieck. Dennoch verharrt MATIC hier aktuell unweit des unteren Supports, sodass durchaus ein attraktives Einstiegsszenario gegeben wäre.

Dennoch empfiehlt der Experte, noch ein wenig an der Seitenlinie zu verharren. Denn ein Wochenschlusskurs unter 0,30 US-Dollar würde das bullische Setup invalide machen.

If altcoin season kicks off, Polygon $MATIC will melt faces! But don't go ape yet, as a weekly close below $0.30 would invalidate the bullish thesis. pic.twitter.com/bf98oGQsuS - Ali (@ali_charts) August 13, 2024

Mit anderen Worten: Sollte der Kurs von MATIC unter diese Marke fallen, könnte dies ein Signal dafür sein, dass der erhoffte Anstieg ausbleibt. Dann wäre es Zeit, die Long-Position zu beenden - weitere Kursverluste wären indiziert.

Mittelfristig könnte die günstige Bewertung jedoch eine Chance sein, um antizyklisch günstig Altcoins zu akkumulieren. Alternativ ist jedoch der Ansatz, prozyklische Chancen zu identifizieren. Hier achten Anleger darauf, wo Stärke offenkunding ist - dies könnte beispielsweise im August 2024 beim folgenden Presale von PlayDoge der Fall sein, der über 6 Millionen US-Dollar einsammeln konnte.

Krypto-Tipp: PLAY zeigt Stärke - jetzt 100x Potenzial?

Im Jahr 2024 erleben Meme-Coins und Gaming-Kryptowährungen einen deutlichen Aufschwung, wobei Projekte wie PlayDoge hier eine Synergie versuchen. PlayDoge, basierend auf der Binance Smart Chain, kombiniert zwei der derzeit beliebtesten Trends: Gaming und Memes. Dieses Konzept hat sich bereits in der Vorverkaufsphase als äußerst erfolgreich erwiesen, da das Projekt über 6 Millionen US-Dollar einnehmen konnte. Die Dynamik bleibt hoch, der Vorverkauf läuft weiter.

Die innovative Idee hinter PlayDoge liegt in der Kombination von nostalgischen Elementen und modernen Play-to-Earn (P2E)-Konzepten. Das Spiel erinnert an die beliebten Tamagotchis der 1990er Jahre und überträgt das Konzept der virtuellen Haustiere in die Welt der Krypto-Games. In einer stilisierten 2D-Welt können Spieler ihre digitalen Haustiere aufziehen, pflegen und dabei Kryptowährungen verdienen. Diese Mischung aus Nostalgie und neuen Technologien spricht sowohl ältere als auch jüngere Generationen an und verspricht ein einzigartiges Spielerlebnis.

Zum PlayDoge Presale

Die Faszination für Tamagotchis in den 1990er Jahren beruhte primär auf der Kombination von Verantwortung und Unterhaltung, die eine tiefe emotionale Bindung zu den digitalen Haustieren schuf. PlayDoge greift diesen emotionalen Aspekt auf und integriert ihn in ein Play-to-Earn-Spiel, bei dem Spieler PLAY Tokens verdienen können. Dies gelingt, indem sie ihre virtuellen Haustiere pflegen und an Minispielen teilnehmen. Der PLAY Token steht im Mittelpunkt des PlayDoge-Ökosystems und dient als zentrale Währung innerhalb des Spiels.

Das Comeback des Tamagotchi-Konzepts in einer modernen Web3-Umgebung macht PlayDoge zu einem spannenden Projekt. Die Kombination aus traditionellen Spielmechaniken und innovativer Blockchain-Technologie ermöglicht es den Spielern, nicht nur Spaß zu haben, sondern auch durch das Pflegen ihrer virtuellen Haustiere echte Kryptowährungen zu verdienen.

Ein weiterer Reiz des PlayDoge-Projekts liegt in den potenziellen Gewinnen für Investoren. Der Preis des PLAY Tokens soll in den nächsten 48 Stunden erneut steigen. Damit bietet sich eine Gelegenheit für Anleger, von den Preissteigerungen zu profitieren. Zudem wird ein attraktives Staking-Programm angeboten, bei dem Anleger eine jährliche Rendite von 70-80 Prozent erzielen können. Der Erwerb der Tokens ist mit verschiedenen Zahlungsmethoden wie USDT, ETH, BNB oder sogar per Kreditkarte möglich. Wer von PLAY überzeugt ist, kann einfach die Website besuchen und in wenigen Minuten PLAY erwerben.

Zum PlayDoge Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.