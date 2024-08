Wien (www.fondscheck.de) - Wie der an der New Yorker Börse notierte Konzern bekannt gab, hat die State Street Corporation Jörg Ambrosius zum President der Sparte "Investment Services", dem größten Geschäftsbereich des Bostoner Finanzinstituts, ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Diplom-Kaufmann arbeite seit 23 Jahren bei State Street. Zuletzt habe er von München aus im Rang eines Executive Vice President als Chief Commercial Officer (CCO) das globale Kundengeschäft der Sparte geleitet. "Die Ernennung einer Führungsperson, die sich ausschließlich auf das Investment-Services-Geschäft konzentriert, wird die Geschäftsumsetzung weiter stärken, die Entscheidungsfindung rationalisieren und eine effektivere Bereitstellung von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für die Kunden ermöglichen", heiße es in einer Pressemitteilung. ...

