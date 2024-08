Mit Spannung waren die Daten zu den Erzeugerpreisen in den USA erwartet worden. Und diese sind im Juli weniger stark gestiegen als erwartet. Das dürfte den Druck auf die Fed verringern und Zinssenkungen noch wahrscheinlicher machen. Entsprechend legen der DAX und die Futures auf Dow Jones und Co in einer ersten Reaktion zu.Im Juli sind die Erzeugerpreise zum Vorjahr um 2,2 Prozent und zum Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen. Experten hatten mit Zuwächsen von 2,3 respektive 0,2 Prozent gerechnet. Nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...