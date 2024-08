© Foto: Marijan Murat/dpa



Marktteilnehmer sind verdutzt. Innerhalb von nur fünf Handelstagen hat die Varta-Aktie um bis zu 160 Prozent an Wert dazugewonnen. Könnte es doch noch einen Turnaround geben?Der Aktienkurs des Batterieherstellers Varta ist in den vergangenen Wochen nahe der 2-Euro-Grenze verharrt, bevor am Freitag überraschend eine starke Kursbewegung einsetzte. Am Montag ging die Aktie mit einem Plus von 41,68 Prozent aus dem Handel. Innerhalb der letzten fünf Handelstage konnten die Titel um bis zu 160 Prozent an Wert dazugewinnen. Die Ursache für diesen plötzlichen Anstieg ist weiterhin ungewiss, auch ein Interview mit dem Mehrheitsaktionär Michael Tojner lieferte keine klaren Erklärungen für die …