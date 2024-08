ALLENDORF/EDER (dpa-AFX) - Die nordhessische Viessmann-Gruppe expandiert in die USA. Für eine nicht genannte Kaufsumme übernimmt das Familienunternehmen nach eigenen Angaben den Kühl- und Reinraumhersteller KPS Global. Die Transaktion mit dem vorherigen Besitzer D Cubed Group solle in den kommenden 90 Tagen abgewickelt werden.

Seit dem weitgehenden Verkauf des Heizungs- und Klimageschäfts an den US-Konzern Carrier verfolgt die verbliebene Viessmann-Gruppe unter anderem den Geschäftsbereich "Clean & Cold", in den KPS Global eingegliedert werden soll. Bereits im vergangenen Jahr hatte Viessmann mit BMIL Technologies ein US-Unternehmen aus dem Bereich übernommen. An Carrier ist die Viessmann mit einer Minderheit beteiligt.

Der Hauptsitz von KPS befindet sich in Fort Worth in Texas. Die mehr als 850 Beschäftigten verteilen sich auf fünf Produktionsstätten. In den vergangenen Jahren sei der Einsatzbereich vom Lebensmitteleinzelhandel auf andere Branchen wie Pharma, Landwirtschaft oder Batterietrockenräume ausgedehnt worden./ceb/DP/jha