DJ US-Erzeugerpreise steigen im Juli weniger als erwartet

Von Harriet Torry

NEW YORK (Dow Jones)--Der Preisdruck auf der Erzeugerebene in den USA hat im Juli spürbar nachgelassen. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 2,2 (Juni: 2,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem monatlichen Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Die Erzeugerpreise ohne Energie und Nahrungsmittel stagnierten auf Monatssicht und lagen um 2,4 (3,0) Prozent über Vorjahresniveau. Erwartet worden war eine Monatsrate von plus 0,2 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2024 08:39 ET (12:39 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.