Die BP-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Kursrückgang an der Londoner Börse. Gegen Mittag notierte das Papier des Ölkonzerns 0,2 Prozent im Minus bei 4,39 GBP. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt der Kurs deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 4,26 GBP, das am 7. August erreicht wurde.

Aktienrückkäufe setzen sich fort

Ungeachtet der Kursschwäche setzt BP sein Aktienrückkaufprogramm fort. Am Montag erwarb das Unternehmen insgesamt 4,45 Millionen eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 438,97 Pence je Aktie. Diese Maßnahme ist Teil des am 30. Juli angekündigten Rückkaufprogramms und soll das Vertrauen der Anleger stärken. Analysten sehen weiterhin Potenzial für die BP-Aktie und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 6,31 GBP.

[...]

